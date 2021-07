Ore caldissime per la cessione di Justin Kluivert al Nizza. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è imminente l'ufficialità attesa tra la giornata di oggi e quella di domani per il passaggio dell'attaccante al club francese in prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni. Il calciatore olandese, tornato alla Roma dopo il prestito al Lipsia, è stato messo in lista B e quindi costretto alla cessione.