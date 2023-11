Oggi il rientro a Roma dopo il ko di Praga e in vista del derby. Spinazzola c'è e potrebbe partire titolare, Pellegrini punta la convocazione ma non di più. Oggi si capirà se potrà aggregarsi al gruppo o rimandare il rientro a dopo la sosta. Per la sfida di domenica contro la Lazio -in programma alle ore 18 - la squadra di Mourinho potrà contare solamente su due allenamenti. Ieri la Roma è rimasta a Praga e in mattinata è in programma il rientro nella Capitale, con la ripresa degli allenamenti che ci sarà questo pomeriggio.