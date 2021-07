E’ il giorno di Matias Viña. Il terzino uruguaiano arriva oggi per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Roma: da capire in queste ore se il club sceglierà di farlo sbarcare in Portogallo o accoglierlo in Italia, dove è prevista la quarantena per chi arriva dal Brasile. Tiago Pinto ha vinto le resistenze del Palmeiras, che si è lasciato convincere a lasciar partire il classe ’97 per circa undici milioni più bonus.