Domenica lo stadio Olimpico sarà tutto esaurito per Roma-Parma, l'ultima partita in maglia giallorossa di Daniele De Rossi. Indeciso se ritirarsi (corteggiato da Sky in tv) o chiudere la carriera all'estero, dove lo vogliono il Boca Juniors in Argentina e i Los Angeles Fc negli Stati Uniti.