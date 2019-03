Dopo la partita contro la Norvegia, il portiere svedese della Roma, Robin Olsen, si sofferma a parlare di un suo ipotetico addio alla squadra giallorossa ai microfoni di Fotbollskanalen.



Queste le parole del numero 1 della formazione scandinava:"Se la Roma mi vuole cedere? Non mi è stato comunicato nulla, non ne so nulla".