Non è affatto facile raccogliere l'eredità di Alisson. Un'impresa ancora più difficile se non si conosce la lingua italiana in un ruolo così delicato. Robin Olsen sta svolgendo così un corso intensivo e accelerato per poter comunicare meglio con Manolas e compagni. Per ora utilizza ancora l'inglese che però conoscono solo Fazio e Kolarov.