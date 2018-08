Il portiere svedese Robin Olsen parla a Roma TV della nuova avventura in giallorosso: "Sono felicissimo di essere qui, so bene cosa ha fatto Alisson lo scorso anno e capisco che la gente non sappia ancora cosa io sono in grado di fare. Sono certo, però, che mi basterà allenarmi per confermare le mie qualità, sono ottimista. La trattativa con la Roma mi ha reso orgoglioso, avevo sentito qualcosa già prima del Mondiale ma in quel momento pensavo soltanto a riprendermi dall'infortunio e a giocare una buona coppa del mondo. Come sono? Fuori dal campo sono una persona calma, serena, ma in campo urlo e mi faccio sentire. Quando giochi ad alti livelli, è così: in partita o in allenamento, io do sempre il massimo. E' questo il mio punto di forza. Non vedo l'ora di esordire in Serie A. Champions League? L'ho già giocata ma ripresentarmi con una nuova maglia sarà emozionante. Ho tanta voglia di misurarmi con questa nuova sfida".