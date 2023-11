Roma-Lecce è nella storia. Non cancella l'amara sconfitta del 1986, ma i giallorossi ieri per la prima nella storia hanno segnato due reti nei minuti di recupero, scrive Opta. Al 91' il gol di Azmoun e 137 secondi dopo quello di Lukaku che ha fatto esplodere lo stadio Olimpico. La squadra di Mourinho non perde mai le speranze e in Serie A ha già gonfiato la rete ben 9 volte oltre il 76'. In Serie A nessuno fa meglio. In precedenza era arrivata la marcatura di El Shaarawy all'ultimi respiro che si somma ai gol di Belotti (Salernitana), Spinazzola (Milan), Cristante, Lukaku e Mancini (Empoli). Infine quello di Pellegrini contro il Frosinone. Trend opposto in Europa fino a questo momento dopo le reti sono arrivate tutte prima degli ultimi 15 minuti di gara.