Roma, ora De Rossi è 'Mister Futuro': crolla la quota della conferma per la prossima stagione

In poco più di un mese, Daniele De Rossi ha conquistato la Roma. La vittoria di carattere contro il Torino ha rappresentato il quinto successo su sei partite giocate in Serie A, un ruolino di marcia che ha convinto i betting analyst, i quali vedono a 1,40 la conferma di De Rossi sulla panchina giallorossa anche nella prossima stagione. Una quota in netta discesa rispetto all’1,90 della scorsa settimana, che permette ora all’ex “Capitan Futuro” di diventare “Mister Futuro”. Arrivato raccogliendo la pesante eredità di José Mourinho, in sede di presentazione De Rossi aveva dichiarato: “Mi giocherò alla morte la conferma”. Detto fatto, perché l’ex centrocampista ha raccolto 15 punti su 18 disponibili in Serie A, guadagnando anche l’accesso agli ottavi di Europa League.