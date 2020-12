Sembrava tutto fatto, ma il terzino texano Bryan Reynolds ora prende tempo. Secondo quanto riportato da Tom Bogert, giornalista statunitense, in pole position per il laterale del Dallas FC resterebbe la Roma ma nelle ultime ore ha fatto passi importanti la Juventus soprattutto con l'entourage del 19enne. I bianconeri avrebbero già un accordo di massima con il calciatore - prima di approdare alla Juve Reynolds passerebbe per il prestito al Cagliari -vista la mancanza di slot per gli extra comunitari, mentre mancherebbe l'intesa con il club d'appartenenza. Al contrario, Roma e Brugge avrebbero già discusso i termini con il Dallas - di dominio pubblico l'offerta di 7,5 milioni di euro dei giallorossi -, ma come emerso nelle ultime ore non avrebbero ancora l'ok del classe 2001.