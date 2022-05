L’appetito vien mangiando, lo sanno tutti. Così la vecchia Roma che saluta la stagione è già pronta a rinascere con nuovi obiettivi, scrive La Gazzetta dello Sport . Il primo è proprio quello degli avversari di ieri sera, cioè Marco Senesi del Feyenoord. Il difensore argentino ha il contratto in scadenza il prossimo anno, nel giugno 2023, e quindi potrebbe arrivare con un investimento di una dozzina di milioni.



L'ATTACCO - In attacco, poi, piace da tempo il portoghese Gonçalo Guedes del Valencia, anche lui con il contratto in scadenza nel 2023, ma con un costo decisamente più alto. Ma è soprattutto a centrocampo che Mourinho vuole i rinforzi di peso. Da tempo, perciò, il nome di Matic è avvicinato all’universo giallorosso, visto che a giugno chiuderà la sua avventura nel Manchester United da svincolato.