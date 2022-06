Il Porto, che ha appena incassato oltre 35 milioni di euro dall'Arsenal per la cessione di Fabio Viera, ha fatto sapere di non essere più così intransigente sul futuro di Sergio Oliveira. Come riporta il Romanista è tornata una possibilità quella di riprendere il giocatore (scadenza di contratto 2025 con il club portoghese) con la formula del prestito (un paio di milioni) con un diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo a determinate condizioni centrate. La Roma riflette.