Gol, assist, padronanza dei calci da fermo, leadership, tackle, corsa. Lorenzo ha una clausola rescissoria da 30 milioni valida ancora per le prossime due estati. La Roma - scrive il Corriere della Sera - vorrebbe quanto meno alzarla, se non toglierla, ma dovrà per forza passare dal procuratore Pocetta. La base di partenza non può che essere l’aumento dello stipendio, che adesso è a 1,8 milioni. Una cifra facilmente attaccabile dai big club italiani e stranieri. Visto l’infortunio di Pastore, Pellegrini dovrà fare gli straordinari anche a Empoli.