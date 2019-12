Se sul campo la Roma ride, grazie all'ottimo impatto in Serie A del tecnico Paulo Fonseca e alle giocate di Smalling, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko su tutti, a livello societario cresce il nervosismo. La trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per il passaggio del 51% delle quote è entrata in una fase di stallo e il tempo per sbloccare l'empasse è sempre meno.



Secondo La Repubblica, l'attuale proprietario si aspetta novità concrete entro il 31 dicembre, chiedendo all'uomo forte di Toyota negli Usa uno sforzo maggiore per provare ad accontentare le sue richieste. In caso contrario, non sono da escludere colpi di scena in senso negativo. Pallotta è pronto a privarsi della Roma per 800 milioni di euro, mentre Friedkin ha manifestato sino ad oggi la disponibilità di estinguere il debito da 270 milioni di euro con Goldman Sachs, sostenere l'aumento di capitale da 130 milioni e investirne altri 300 per l'acquisto.