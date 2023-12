Cinque indisponibili in un colpo solo. Il bollettino del day after Roma Fiorentina preoccupa Mourinho in vista della sfida Champions contro il Bologna di domenica, scriveLa Repubblica. Zalewski e Lukaku saranno squalificati, con il belga che spera di ricevere una sola giornata. Dybala, Azmoun e Spinazzola infortunati. Ma a Trigoria amano non farsi mancare nulla, dalla sfida con i viola è uscito fuori anche il fenomeno occulto delle maledizioni. L'extrasensoriale che non ti aspetti, svelato in prima persona da Renato Sanches. E dal suo sciamano. Un consulto speciale del quale il portoghese non fa mistero e che nei mesi scorsi ha colto di sorpresa più di qualcuno a Trigoria. Dopo anni intermittenti, pieni di infortuni e ricadute, la scelta estrema era ricaduta su chi comunica con le potenze superiori. Una scelta drastica che però non sembra aver sortito effetti. Il problema per Sanches sembra più psicologico che fisico.