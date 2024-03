Roma, ora segni più di tutti: in Europa solo tre top hanno fatto meglio

La Roma vince e segna tanto. Sono 26 i gol dei giallorossi nelle ultime 10 gare tra campionato e coppe. Solo Arsenal Manchester City e Liverpool hanno fatto meglio della squadra di De Rossi nei cinque migliori campionati europei. Da quando c'è Daniele sulla panchina della Roma la media è di 2,6 gol a partita per Lukaku e compagni. Rispetto alla Roma di Mou il miglioramento è netto: in questa stagione con il tecnico portoghese i giallorossi avevano visto segnare 46 reti in 28 partite, con la media di 1,67 a gara. Un miglioramento in costante crescita visto che nelle ultime quattro sfide (con Torino, Feyenoord, Monza e Brighton) la Roma ha messo a segno 12 gol.