La cessione di Strootman riporta Lorenzo Pellegrini in pole per una maglia da titolare. Forse già contro l’Atalanta al fianco dell'altro azzurro Cristante: uno mezz’ala a destra, l’altro a sinistra. Comincia il primo lieve turnover di Di Francesco. In mezzo al campo da qui in avanti ci sarà un bel buco (Strootman) e si sa, le mezze ali, negli spazi vuoti hanno il dovere di buttarsi, con i tempi giusti. Come scrive “Il Messaggero”, Cristante viene da una stagione top con la maglia dell’Atalanta (12 gol e 4 assist in 47 presenze, coppe comprese), Pellegrini è reduce da un’annata sperimentale con la maglia della Roma (3 reti e 5 assist in 37 partite, anche qui, coppe comprese).