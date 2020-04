Uno dei calciatori più ricercati in vista del prossimo mercato è senza dubbio Mario Gotze,attaccante del Borussia Dortmund, in scadenza con i tedeschi e che tra tre mesi sarà svincolato. Su di lui si è mossa per tempo la Roma, che ha un canale preferenziale. Nei giorni scorsi anche il Napoli ha fatto un sondaggio, ma i giallorossi sembrano in pole. Per ottenere il sì di Gotze, però, dovranno fare uno sforzo importante, dato che l'obiettivo del club è abbattere il monte ingaggi e l'ex Bayern ha uno stipendio considerevole. Lo riporta il Corriere dello Sport.