Stasera c'è lo Spezia in Coppa Italia, ma in casa Roma continua a tenere banco il mercato. Si cerca la svolta, a chiederlo sono i Friedkin e anche Fonseca, che da tempo predica un ritorno sul mercato per rafforzare la rosa. Il bilancio però piange e sul fronte cessioni si registrano difficoltà come riporta la Gazzetta dello Sport. Solo Carles Perez sarebbe disponibile a cambiare aria in prestito. Il mantra è sempre quello: non si spendono soldi. Il saldo del mercato di gennaio deve essere zero, o quasi.



OTAVIO - Così El Shaarawy sarebbe accolto a braccia aperte in prestito gratuito o anche meglio se rescinderà il contratto con lo Shanghai. Bernard, invece, dovrebbe essere inserito in una trattativa che coinvolga il portiere Olsen. Non solo, si dovrà anche ridurre l’ingaggio che ora è di oltre 4 milioni di euro. Morale: occhio ad Otavio che a giugno si libererà gratis. Piace anche al Milan, ma i giallorossi possono contare sui buoni rapporti di Tiago Pinto in Portogallo.