Roma, senti Ottavio Bianchi: 'Senza Mourinho sicuri sarebbe andata meglio?'

L'ex allenatore della Roma Ottavio Bianchi, ha rilasciato un'intervista ad Adnkronos, parlando del momento dei giallorossi dopo la sconfitta nel derby. Queste le sue parole: “È molto difficile dare delle spiegazioni così dal di fuori, senza essere dentro: questi sono ambienti molto particolari dove contano molto gli umori, le simpatie e le antipatie: non c’è molto di razionale. Poi, tra Roma e Lazio il contrasto è al di sopra di tutto, si fa fatica a capire. Mourinho? Tutti si aspettano molto da lui e la classifica è quella che è. Ma siamo sicuri che senza di lui non sarebbe andata peggio? In Italia l’azienda calcio, se comparata al livello europeo, è in grave difficoltà, anche perché i migliori giocatori non vengono a giocare qui ma vanno da altre parti. La Roma in particolare è una squadra in difficoltà, ma non potrei assolutamente valutare perché, come dicevo anche da dentro sarebbe difficile".