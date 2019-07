Blitz in Italia per Pallotta. Il presidente della Roma snobba la Capitale, da dove manca da oltre un anno e, sempre secondo Il Tempo, va a cena in Toscana con l'ex allenatore giallorosso Spalletti.



Prima a Siena c'era stato un vertice con Fienga, Petrachi, Baldini e Fonseca. L'allenatore portoghese chiede un altro rinforzo a centrocampo oltre al francese Veretout della Fiorentina, più vicino alla Roma così come il difensore Mancini dell'Atalanta. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul mercato inglese si fanno i nomi di Fred (Manchester United) e Seri (Fulham). In uscita Marcano torna al Porto, Gerson verso il Flamengo, si cerca una sistemazione per i vari Nzonzi, Gonalons, Olsen e Defrel. Sullo sfondo c'è poi il possibile scambio con la Juve tra Higuain e Zaniolo.