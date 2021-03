Rispondendo al messaggio di un tifoso su Twitter, l'ex presidente della Roma James Pallotta è tornato a criticare la gestione da direttore sportivo di Monchi, in particolare per l'acquisto di Javier Pastore: "Uno dei tanti terribili affari. Io volevo Ziyech, così come Baldini e Zecca. Questo è un dato di fatto, anche documentato. Ma a Monchi non piaceva che il calciatore giocasse i Mondiali e quindi non c'era margine".