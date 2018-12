Se battendo il Genoa Di Francesco ha guadagnato qualche ora, non può certo star sereno, scrive “La Repubblica”: almeno fino al 29 dicembre, quando dopo Parma-Roma e con davanti la sosta di due settimane ci sarà il tempo per fare riflessioni. Da anticipare in caso di tracolli, ad esempio sabato con la Juve. Ma il discorso non si sarebbe potuto affrontare con calma se domenica sera la Roma non fosse tornata a vincere. Addirittura era già pronto il programma: l’esonero sarebbe scattato la sera stessa, ieri sarebbe stato annunciato un nuovo allenatore. Ora invece si può provare a guardare anche ad altro. Il viaggio americano in effetti servirà al direttivo giallorosso per definire le strategie sul mercato di gennaio. E soprattutto il budget per la prossima stagione: quello in caso di qualificazione alla prossima Champions e quello se la competizione dovesse guardarla in tv. Se la squadra non centrasse un posto tra le prime quattro, ci sarebbe bisogno di sacrifici sanguinosi in termini di cessioni. Che dovranno fruttare qualcosa come 140 milioni, euro più euro meno, anche se spalmati tra luglio, gennaio e giugno. Il conto è molto semplice, visto che nell’ultimo anno, con una Champions da 100 milioni, la Roma ha avuto bisogno di raccoglierne una quarantina di plusvalenze da Emerson e Nainggolan.