La Roma passa a Torino contro i granata 3-2, nella penultima giornata del campionato, e raggiunge matematicamente il quinto posto e l'Europa League, evitando i preliminari. Con un tweet arrivano i complimenti di James Pallotta al tecnico Fonseca e alla squadra. "Un'altra vittoria meritata e una grande serie di risultati della squadra. Non è facile conquistare 19 punti degli ultimi 21, con così tante partite in poco tempo. Ottimo lavoro di Paulo, del suo staff e di tutti i giocatori. C'è ancora molto da giocare in Europa League", il messaggio del presidente giallorosso.