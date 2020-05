Friedkin è sparito e prepara un'offerta al ribasso da 700 a 550 milioni di euro, così nel frattempo Pallotta è praticamente costretto a restare per forza alla guida della Roma. Il presidente coprirà un'altra parte dell'aumento di capitale con 20 milioni di euro entro fine mese e cerca altri investitori. Come si legge sul Corriere dello Sport, all'orizzonte non si vedono italiani, invece più avanti può spuntare qualche fondo americano o arabo.