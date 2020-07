Pallotta-Friedkin, prove di dialogo. I due imprenditori sono in contatto direttamente, ma soprattutto attraverso gli avvocati. La trattativa si snoda sull’asse Houston-Boston e si ragiona sulle cifre. Friedkin ha riformulato l’offerta ed è disposto a rilevare la Roma anche subito, alle condizioni dettate nell’ultimo aggiornamento: 490 milioni, più 85 per rimettere a posto i conti della società. Come si legge sul Corriere dello Sport, i due imprenditori americani trattano sull’ultima offerta: ci sono ancora differenze ma la volontà comune è di arrivare a un accordo entro l’estate. L’aumento di capitale è ora al vaglio della Consob: è stata ribadita alla Roma la necessità di informare i mercati sulle manifestazioni d’interesse per il club giallorosso.