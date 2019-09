Pallotta attende novità sul fronte stadio per tornare a Roma e controllare il suo asset più da vicino. Come riporta il Corriere dello Sport però nel frattempo, si affida agli uomini da lui scelti per gestire le vicende relative al club, ma vuole essere informato su tutto. Per il mercato, il suo referente è Baldini. E' da poco tornato Zubiria, che sarà responsabile dei rapporti con l'Uefa e coordinerà prima squadra, settore giovanile e squadra femminile. Sarà una sorta di direttore generale. Dall'inizio della stagione si è rivisto un paio di volte Ed Lippie, che ha il compito di riferire al presidente in merito alla preparazione atletica impostata dallo staff tecnico attuale.



Zecca poi, amico personale di Pallotta, era in tribuna per la prima contro il Genoa e tornerà allo stadio per assistere al debutto in Europa League contro l'Istanbul Basaksehir. Ma chi è veramente onnipresente è Guido Gombar, manager molto abile nelle relazioni.