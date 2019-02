Nella giornata di ieri, la dirigenza giallorossa ha inviato una lettera al Club Financial Control della UEFA per chiedere spiegazioni in merito al Financial Fair Play. Negli ultimi anni, infatti, per rispettare i parametri, la società capitolina ha dovuto vendere molte pedine importanti. Quello che chiede Pallotta, infatti, è se sia corretto che società come Inter e Juventus, per sistemare il bilancio, abbiano ceduto molti giovani della Primavera pagati decisamente cifre più alte del loro valore. Come ricorda Il Tempo, non c'è nulla di irregolare, tuttavia il concetto di base è che così il FPF viene palesemente raggirato.