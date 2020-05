Secondo alcuni rumors delle ultime ore, James Pallotta avrebbe rifiutato una proposta da parte del Gruppo Friedkin di 455 milioni di euro. Il presidente giallorosso, però, smentisce in una breve intervista a LaRoma24.it



Presidente, è vero che ha rifiutato l'offerta da parte del Friedkin Group di 455 milioni di Euro per cedere la Roma?

"È una fake news"



È comunque sempre in contatto con Dan Friedkin?

"Sono in contatto sempre con molte persone, tutto il giorno e tutto l'anno. Non ho nulla da dire"