Ore di stallo nella trattativa tra il Gruppo Friedkin e l'attuale presidente James Pallotta per il passaggio di proprietà della Roma. Nelle scorse ore era circolata la notizia di una fase di studio dovuta all'emergenza coronavirus e alle implicazioni che la stessa poteva avere sulle variabili economiche dell'affare. Sembra smentire questa versione proprio Pallotta, che a Corrieregiallorosso.com ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:



Le trattative con Friedkin sono state messe in standby? Per la crisi nazionale da coronavirus?

“Sì, ma non per il coronavirus”



Allora cosa sta accadendo?

“Chiedete a Dan (Friedkin ndr) e i suoi uomini”