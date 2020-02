James Pallotta e Dan Friedkin sono pronti ad avvicendarsi alla guida della Roma. Il closing dell’affare da oltre 700 milioni si avvicina. Intanto la squadra non se la passa bene e un eventuale quarto posto mancato farebbe scendere il valore del club. L’attuale presidente, sulle colonne de Il Messaggero, ha detto la sua sul momento di difficoltà dei giallorossi: “La Roma ha ancora la possibilità di fare bene: la trattativa per il cambio di proprietà non c’entra niente con il rendimento della squadra“.