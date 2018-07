Il presidente della Roma James Pallotta è intervenuto alla radio statunitense Sirius XM Channel 157 commentando la vicenda Malcom, sfumato all'ultimo per l'inserimento del Barcellona.



SU MALCOM - "Il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica. La mattina Monchi era in video conferenza con l’agente, l’accordo era fatto. Abbiamo ricevuto una consulenza legale, sembra che il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri il Barcellona si è scusato con noi, ma io non accetto le loro scuse. L’unico modo per farmele accettare è se decidono di mandarci Messi. Chiusi i rapporti col Barcellona? Con il Barcellona non è chiusa, sono più grandi di noi. Avremo accordi con loro in futuro".



SU NAINGGOLAN - "Abbiamo dovuto scegliere, ci sono diversi aspetti tra cui la sua età. Non conosco tutti i problemi, ma Di Francesco ha deciso che fosse arrivato il momento".



SU PASTORE - "Avevamo bisogno di un giocatore che distribuisse palloni a tutti i talenti che abbiamo davanti".



SU ALISSON - "Forza, siamo seri: 70 milioni sono tanti. La difesa? Stiamo cercando di migliorare la partenza della manovra da dietro, con cui abbiamo lottato l’anno scorso".



SUI LAVORI A TRIGORIA - "L’abbiamo totalmente ricostruita quest’estate. Da quanto so, è tutto di prima classe".