James Pallotta, presidente della Roma, è tornato a parlare della situazione del club giallorosso e del progetto per la costruzione del nuovo stadio. Ecco le sue parole, a margine del summit "Sports Decision Maker": "​Non si sa quanto ci abbiano messo per costruire il Colosseo, ma credo che ci siamo molto vicini".



SUI RICAVI - "Gli sponsor sono cresciuti in maniera direttamente proporzionale all'engagement che il club ha saputo raggiungere sul web. Penso che il reparto digital della Roma sia il migliore al mondo in ambito sportivo".