Il numero uno della Roma James Pallotta, sta lavorando per poter partecipare all’esordio in Champions League della squadra di Di Francesco. D’altronde, la sfida contro il Real Madrid, campione in carica, sarebbe di quelle da non perdere, tanto più che il 19 settembre si giocherà nella cornice straordinaria del Santiago Bernabeu. Ovviamente, occorrerà lavorare sull’agenda presidenziale, al solito fitta d’impegni, per organizzare il blitz. Come riportato nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il desiderio di esserci da parte di Pallotta c’è tutto, anche se la straordinaria cavalcata europea si è conclusa con la grande rabbia per l’arbitraggio di Roma-Liverpool, che gli è costata tre mesi di squalifica e 19 mila euro di multa.