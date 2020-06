Niente che non fosse già previsto​ ma ora è praticamente ufficiale:Pallotta, provvederà in queste ore a rifornire liquidità nelle casse della Roma. Una operazione di “factoring” pianificata dalla controllante il 27 maggio, che anticipa circa 26 milioni alla società in prestito (30 milioni è l’importo lordo), riservandosi di rivalersi su futuri ricavi, legati al ticketing e quant’altro. Una somma non enorme che, probabilmente, sarà messa in conto come futuro aumento di capitale da qui al 31 dicembre prossimo e che permetterà la continuità aziendale in un momento così difficile ma non cambia le strategie future legate al bilancio del 30 giugno che si prevede superiore ai 100 milioni. Ergo? Le cessioni ci saranno, anche se i dirigenti sperano di salvaguardare almeno Zaniolo e Pellegrini. Oggi ci sarà un Cda straordinario a Trigoria proprio per ​esaminare i dati del bilancio, per preparare l’assemblea straordinaria dei soci, prevista in seconda chiamata il 29 giugno prossimo.