James Pallotta risponde a Radja Nainggolan. Stamattina l’ex centrocampista della Roma ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in cui, tra i tanti temi affrontati, criticava Pallotta per essere spesso lontano da Roma. “Steven Zhang è sempre qua. A Roma il presidente viene una volta all’anno… e io penso che una persona dovrebbe essere presente alla guida di una sua azienda“, parola di Radja. Tempo qualche ora e il presidente americano ha subito replicato al Ninja, passato all’Inter in estate: “Mi dispiace sentire certe cose da lui – sostiene Pallotta a Il Tempo – Dice che non sono mai presente a Trigoria ma io sto lavorando ogni giorno sulla Roma. Ad esempio diversi dirigenti del club sono venuti a Boston questa settimana. A volte la prospettiva è migliore se non si è fisicamente sul posto. Ho amato Radja e ci tengo molto a lui, è uno degli atleti più intelligenti che io abbia mai incontrato”.