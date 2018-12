James Pallotta non ha intenzione, per il momento, di cedere la Roma. In mattinata, dopo la pubblicazione dell’articolo di Libero, si erano alimentate le voci di un possibile passo indietro del patron americano per una cifra non inferiore agli 800 milioni di euro. Ma la smentita è arrivata dallo stesso Pallotta, che ha risposto “Very fake news. E' ridicolo, sono bugie irresponsabili. Non c'è nessuna negoziazione con alcuno".

Tra i nomi per la successione c’era quello di un investitore arabo: gli indizi portavano al principe saudita Bin Salman, con il quale però l’affare si sarebbe arenato dopo la notizia dell’uccisione in Turchia del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nel quale è emerso il coinvolgimento del governo di Riad.

James Pallotta non ha intenzione, per il momento, di cedere la Roma. In mattinata, dopo la pubblicazione dell’articolo di Libero, si erano alimentate le voci di un possibile passo indietro del patron americano per una cifra non inferiore agli 800 milioni di euro. Ma la smentita è arrivata dallo stesso Pallotta, che ha risposto alla redazione di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport: “Very fake news”, il suo commento.Tra i nomi per la successione c’era quello di un investitore arabo: gli indizi portavano al principe saudita Bin Salman, con il quale però l’affare si sarebbe arenato dopo la notizia dell’uccisione in Turchia del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nel quale è emerso il coinvolgimento del governo di Riad.