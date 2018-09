James Pallotta, presidente della Roma, parla a Il Messaggero dopo la rimonta subita col Chievo: "Sono arrabbiato perché quest’anno non difendiamo come una squadra. Bisogna leggere meglio le situazioni, prendiamo gol con troppa facilità. La nostra identità è stata a tratti discontinua. Mi aspettavo un approccio differente. Ma è una questione solo mentale, quando i risultati non arrivano si prendono gol ingenui ed è una cosa che va analizzata".