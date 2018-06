Che Pallotta sia stizzito con l’amministrazione lo si capisce dal mancato pagamento del restyling della fontana del Pantheon che il presidente giallorosso aveva promesso dopo il suo tuffo nella vasca di Piazza del Popolo per festeggiare la vittoria col Barcellona. Proprio in questi giorni, infatti, l’assessorato alla Cultura del Comune, aveva messo a punto la convenzione che avrebbe dovuto portare il bonifico del finanziere americano. Ma, come riporta Leggo, tutto è rimasto lettera morta. Almeno per ora. Congelato, come l’iter per il nuovo stadio.