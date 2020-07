Rumours about #Fonseca sacking are dismissed by #Pallotta to ASRomaData. “Fonseca is fine” — AS Roma Data (@ASRomaData) July 4, 2020

. Nonostante la crisi della Roma, con il doppio ko contro Milan e Udinese, il presidente del club giallorosso ha manifestato la sua fiducia per il tecnico. Come riporta AS Roma Data, infatti, l'imprenditore bostoniano ha commentato così le voci in merito a un possibile esonero dell'allenatore: "". Una semplice battuta per provare a ridare serenità e stabilità a un ambiente sottotono e costantemente agitato dalle difficoltà societarie. Poco più tardi, tramite il suo profilo personale, Pallotta ha scritto: "". ​