Sono giorni frenetici in casa Roma con l'ufficialità della trattativa per vendere il club agli americani di Firedkin che ha letteralmente fatto il giro del mondo e che, ovviamente, continua e continuerà a far discutere l'intero popolo giallorosso. Il presidente James Pallotta è pronto a lasciare e secondo il Corriere della Sera si stanno delineando sempre più i margini entro i quali chiudere l'eventuale cessione.



LE RICHIESTE DI PALLOTTA - Il patron americano della Roma ha infatti fiassato il prezzo di vendita del club entro i 750 milioni per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. C'è però di più perché nel pacchetto Pallotta ha anche garantito (forse con ottimismo) anche il via libera alla costruzione dello stadio di proprietà, che a Roma aspettano in tempi brevi, ma che ancora non è arrivato. L'obiettivo, infine, è quello di provare a chiudere la cessione entro Natale, fissato dall'imprenditore di Boston come tempo limite.



AUMENTO DI CAPITALE - Nel frattempo Pallotta ha già garantito ai propri soci che verserà a breve un nuovo aumento di capitale nelle casse della Roma da 40 milioni di euro. Non sono soldi che saranno destinati al mercato di riparazione di gennaio dove il ds Petrachi dovrà ancora una volta fare di necessità virtù come già accaduto negli ultimi anni. Il versamento servirà infatti per la gestione corrente, per avere un flusso di cassa positivo e per pianificare il futuro senza ristrettezze economiche. Che sia un'ulteriore mossa per provare a stanare il gruppo Friedkin?