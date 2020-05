Nicolò, centrocampista offensivo della, sta correndo verso il recupero, tanto da provare a tirare già in porta in quel di Trigoria, nonostante i medici predichino calma. Del 22 giallorosso, delle sue motivazioni e della sua situazione a livello mentale, ne parla papà Igor a la Gazzetta dello Sport: “Si sente un leone in gabbia. Pensi che l’altro giorno, che Cosenza aveva dato la giornata libera alla squadra, Nicolò in casa ha fatto una doppia seduta di allenamento. Tutti a Trigoria sanno che devono frenarlo e glielo dico anch’io, perché uno con la sua muscolatura, così potente, deve fare le cose gradualmente. Adesso sta potenziando anche la parte superiore del corpo. Questo gli consentirà di avere un maggior equilibrio nella corsa”.- Anche il professor Mariani, che lo ha operato a Villa Stuart, dice la sua su Zaniolo: “Sta rispettando perfettamente i tempi di recupero che avevamo previsto per lui nelle tabelle. Lui è un talento naturale, perciò non mi sorprende che sia già tornato a toccare il pallone. Quando si siedono davanti a me e ascoltano il responso degli accertamenti, tutti hanno due tipi di reazione: o si piangono addosso o ti chiedono subito quando tornano a giocare. Ecco, Nicolò fa parte del secondo gruppo”.L’intenzione dellaè quella di non vendere il giocatore, ma bisogna fare i conti con quella che è la situazione finanziare del club giallorosso, è al momento non è del tutto rosea. Tanti sono i club alla finestra, in Italia e all’estero.