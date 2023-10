La Lega Serie A tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Da segnalare in casa Roma la quarta ammonizione per Leandro Paredes che entra dunque in diffida. Sono tre invece quelle già raccolte da Aouar in appena 251 minuti giocati in campionato. Prima sanzione per Edoardo Bove e José Mourinho.