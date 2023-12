Leandro Paredes ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Roma sul campo del Bologna. Queste le sue parole:



BOLOGNA - "Loro sono una squadra molto fisica ed intensa, noi non siamo stati al massimo come pensavamo di essere. Tutti i calciatori in rosa sono diversi, bisogna dare il massimo sempre e bisogna da domani pensare alla prossima partita".



CHAMPIONS? - "Siamo consapevoli che abbiamo gare difficili, ma dipende tutto da noi e dobbiamo arrivare a queste partite nel migliore dei modi".



GLI INFORTUNI CONDIZIONANO? - "Non dobbiamo trovare scuse, dobbiamo dare il massimo".



MOURINHO VUOLE RESTARE - "Sarà sicuramente una cosa importante per noi, per la Roma e avere lui come allenatore è incredibile".



DYBALA - "Soffre tanto, come soffriamo noi e tutti i romanisti e sappiamo l'importanza per la squadra".