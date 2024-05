Roma, Paredes: 'Ecco cosa ci ha dato De Rossi'

, centrocampista della, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Genoa: "Come si gioca senza Dybala? Abbiamo giocatori forti, possono fare la differenza. Speriamo che troveranno fiducia perché saranno importanti anche per tutto quello che verrà il prossimo anno. De Rossi? Lui è molto importante per noi, lo conoscete. Sapete cosa significa per lui il calcio, la Roma e questa società. Quindi ci ha dato tanto entusiasmo e ci ha donato tutta la sua esperienza, questo ci ha fatto crescere".ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Pellegrini; Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Mancini, Smalling, Kristensen, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Joao Costa, El Shaarawy, Azmoun, Abraham. All. Daniele De RossiGENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco De Winter, Vasquez, Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Retegui.A disposizione: Leali, Sommariva, Bani, Sabelli, Cittadini, Matturro, Haps, Thorsby, Bohinen, Gudmundsson, Malinovskyi, Vitinha, AnkeyeAll. Alberto Gilardino