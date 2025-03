Roma, Paredes ha rinnovato fino al 2026. E il Boca in estate può tornare all'assalto: inserita una clausola

Laprocede con la sua politica di rinnovi contrattuali e, dopo aver fatto sottoscrivere un lungo prolungamento a Niccolò Pisilli, è arrivato il momento di. Il centrocampista argentino era in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e oggi ha messo nero su bianco un nuovo accordo con scadenza al 30 giugno 2026.- A gennaio il Boca Juniors era tornato a bussare alle porte di Trigoria. Il presidente Riquelme aveva chiamato il giocatore, ma l'offerta economica era troppo bassa e Leandro aveva rifiutato. Porte chiuse? Ancora non del tutto. Infatti, nel contratto di Leandro è presente una clausola che permette al club di argentino di poter acquistare il numero 16 per 3,5 milioni di euro. La clausola scatta a maggio e sarà valida per i prossimi tre anni (in caso di ulteriore prolungamento). Dipenderà anche dalla volontà del giocatore che potrà decidere se tornare in Argentina. Nel frattempo, i tifosi del Boca Juniors hanno insultato il giocatore sui social: "Mercenario". La moglie lo ha difeso con un commento: "Siete invidiosi".

L’AS Roma è lieta di annunciare che Leandro Paredes ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026.Il centrocampista, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha legato una parte considerevole della sua prestigiosa carriera ai colori giallorossi. Arrivato nella Capitale nel 2014 dal Boca Juniors, ha vestito il giallorosso in due differenti parentesi: nelle stagioni 2014-15, 2016-17, per poi tornare nell’estate del 2023. Conta 129 presenze e 10 gol in tutte le competizioni con questa maglia. Congratulazioni, Leo!