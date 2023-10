Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Inter:



"Affrontiamo la squadra più forte in Serie A, faremo il massimo per portare a casa un risultato utile. Tante partite in poco tempo, ci siamo preparati al meglio. Lukaku? L'ho visto tranquillo, ha tanta esperienza e farà del suo meglio per sé e per la squadra".