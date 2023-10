Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Servette:



"Prima di tutto ringrazio il mister per le parole (ha detto che lo ama, ndr). Lavoriamo per migliorare, abbiamo una squadra forte che può fare molto, molto meglio"



AMBIENTE - "Ho trovato una Roma molto cambiata, mi sento pronto per questa sfida, amo Roma e farò di tutto per dare il mio massimo e cercare di vincere qualcosa con questa maglia"



SENTIMENTI - "Sì, contano e tantissimo. Quando sono stato qui sono stato veramente bene, i primi 3 anni Psg sono stato bene, alla Juventus è stato un anno difficile. Appena arrivato qui il mister mi ha dato tanta fiducia e questo mi farà dare il massimo per me e per la squadra"



CONDIZIONE - "Non lo so, mi sento molto meglio però, ho parlato col mister di questa cosa qua, non vuole che domani giochi molti minuti ma io volevo continuare a giocare perché per me è importante per arrivare al 100%"