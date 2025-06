Getty Images

La Roma ha formalizzato la cessione di Angeliño all’Al-Hilal e nella giornata di oggi anche Leandro Paredes si è avvicinato all’addio. Il centrocampista argentino aveva rinnovato il fino a giugno 2026 il contratto a marzo, ma la sua avventura alla Roma rischia di finire. Il Boca Juniors, club nel quale è cresciuto calcisticamente, è tornato a farsi avanti e il presidente Juan Roman Riquelme sta provando in prima linea a convincerlo. La società argentina ha intenzione di alzare lo stipendio rispetto all’offerta di gennaio: ora la palla passa a Paredes, ma i tempi per il Mondiale per Club sono strettissimi. Più probabile che possa tornare in Argentina a luglio. Se Leandro accetterà la proposta dei gialloblù, il Boca Juniors metterà sul piatto i 3,5 milioni di euro della clausola rescissoria.

L’ADDIO ALLA ROMA – Leandro Paredes non è dunque sicuro di giocare titolare col nuovo allenatore della Roma Gian Piero Gasperini e per questo ha ripreso i contatti con il Boca Juniors. Gasp punterà sulla coppia Cristante-Koné per il prossimo anno, ma i giallorossi dovranno andare a cercare un nuovo regista. Al momento il direttore sportivo Ghisolfi ha altre priorità ma nelle prossime settimane sono attesi degli sviluppi. e per questo ha ripreso i contatti con il Boca Juniors. Gasp punterà sulla coppia Cristante-Koné per il prossimo anno, ma i giallorossi dovranno andare a cercare un nuovo regista. Al momento il direttore sportivo Ghisolfi ha altre priorità ma nelle prossime settimane sono attesi degli sviluppi.



LA STAGIONE – Leandro Paredes ha vissuto una stagione piena di alti e bassi, chiusa con 33 presenze, 4 goal e 2 assist. Mai in campo con Juric, poi la rinascita con Claudio Ranieri. Nell’ultimo mese avevano fatto clamore le tante panchine di fila. Poi era tornato a giocare nelle ultime gare trovando due reti di fila con Milan e Torino. Adesso può salutare la Roma.