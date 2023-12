La Roma vince soffrendo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nel post partita Leandro Paredes, centrocampista giallorosso, ha parlato ai microfoni di Dazn:



VITTORIA - "Era molto importante vincere, evidentemente se non soffriamo non siamo contenti. In ogni caso, contava conquistare i tre punti e ci siamo riusciti".



ATTEGGIAMENTO - "La voglia c'è. Se vanno così le partite, soffriamo sempre. Continuiamo a lavorare, speriamo di continuare a vincere".



E' MANCATO IMPEGNO? - "Non penso. Credo che tutti cerchiamo sempre di dare il massimo e proveremo a migliorare tutti i giorni".



SENSAZIONI A ROMA - "Dal primo giorno tutti mi hanno dato fiducia, dopo un anno difficile. Spero di dare il mio contributo in ogni partita".